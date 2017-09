Zonder kolencentrales helft minder CO2 uitstoot

De twee kolencentrales op de Maasvlakte zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot in Rotterdam en omgeving.

Dat blijkt uit cijfers van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De kolencentrales gingen vorig jaar open. Een vergelijking met een jaar ervoor is daarom niet te maken.

In heel Nederland steeg de CO2-uitstoot vorig jaar met 1 procent in vergelijking met 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is opvallend omdat wereldwijd is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet.

Parijs

De landelijke stijging is opvallend omdat wereldwijd is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet. Deze afspraak is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs (2015).

Daarnaast besliste de rechter in de Urgenda klimaatzaak dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan die in 1990. De huidige cijfers komen op 11 procent lager dan 1990.

Groei

Volgens de onderzoekers van het CBS ligt de oorzaak van de lichte stijging in de economische groei. Daarnaast wordt er meer aardgas gebruikt voor het verwarmen van woningen en kantoren.