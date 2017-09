Einde in zicht voor avondafvaarten Waterbus

De avondvaarten van de Waterbus in de Drechtsteden zijn geen succes. Er maken veel te weinig mensen gebruik van. Dat staat in een rapport in opdracht van de provincie.

Sinds begin dit jaar vaart de Waterbus als proef op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 01:00 uur tussen Papendrecht en Dordrecht en tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Als ondergrens gold een aantal van gemiddeld tien reizigers per afvaart, maar dat is niet gehaald. Volgens de onderzoekers komt dat door een gebrekkige promotie. Ze adviseren om met de avondvaarten te stoppen. Wat wel goed liep zijn extra vaarten tijdens evenementen, zoals de Kerstmarkt, Big Rivers en Wantijpop in Dordrecht.