Bewoners Markthal nemen stappen tegen nieuwbouw

Dertien bewoners van de Markthal willen proberen om het plan voor de bouw van een groot wooncomplex naast hun deur aan de Hoogstraat te laten schrappen. Ze hebben een advocaat in de arm genomen.

Die heeft een brief met hun bezwaren aan het college van Burgemeester en Wethouders verstuurd. Daarin roepen ze de gemeente op om het huidige grasveld met bloemenperken, naast de Markthal te behouden.

Hoger dan de Laurenskerk

De ontwikkeling van het nieuwbouwcomplex, genaamd Rotta Nova, heeft lang stilgelegen, vanwege de crisis op de woningmarkt. In juni kregen de bewoners de uitgangspunten voor het nieuwe plan te horen. Daaruit bleek dat een van de woontorens 70 meter hoog wordt. "Dat is hoger dan de Laurenskerk", zegt Danny Gans, een van de bewoners.Volgens de bewoners sluit de hoogte van het wooncomplex niet aan op de omliggende bebouwing. Het ontneemt het zicht op 'eyecatchers' als Laurenskerk en Markthal. Ook zijn ze bang dat hun appartementen letterlijk in de schaduw van het complex komen te staan.

Onduidelijkheid over doorgang

De betrokken bewoners zeggen dat, toen ze hun appartement kochten, niet duidelijk was of de bouw van Rotta Nova wel door zou gaan. Ook wisten ze niet dat de woontoren zo hoog zou worden. "Toen ik hier ben gaan wonen, dachten we dat het gebouw 20 meter hoog zou worden", zegt Llilian Lukkien-Chan."Later ben ik ook pas gaan waarderen wat dit grasveld voor ons betekent. Niet alleen voor ons maar ook voor mensen die hier omheen wonen, maar ook voor ondernemers en toeristen."

De bewoners hebben het mailadres geenrottanova@gmail.com in het leven geroepen voor iedere Rotterdammer die wil dat het grasveld wordt behouden en dat Rotta Nova niet doorgaat op deze plek. "De gemeente bezit nog altijd het grootste deel van de grond", zegt Danny Gans. Dus ze kunnen het besluit nemen om hier iets moois van te maken. Een mini-Central Park bijvoorbeeld."