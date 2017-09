Benefietconcert in Rotterdam voor slachtoffers van orkaan Irma

Het Rotterdamse poppodium Annabel organiseert op 12 oktober een benefietconcert voor de slachtoffers van de orkaan Irma.

De orkaan in het Caraïbisch gebied heeft zeker acht levens geëist op het Franse deel van het eiland Sint-Maarten. Dat meldt de zender Franceinfo. Over slachtoffers in het Nederlandse deel is nog niets bekend.

Het concert is een samenwerking tussen de band Orange Grove en het poppodium Annabel. Een aantal bandleden van Orange Grove heeft familieleden en vrienden die op Sint-Maarten wonen.

"We zijn gisteravond benaderd door de band", vertelt een medewerker van Annabel. "We hebben besloten om onze zaal beschikbaar te stellen."

Over de invulling van het concert is nog weinig bekend. "Het is de bedoeling dat er meerdere acts zullen optreden. Daar gaan we nu snel mee aan de slag."

Telefoonverkeer plat

Door de orkaan is Sint-Maarten momenteel zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Het telefoonverkeer ligt plat.

Militairen vliegen met een helikopter boven het rampgebied om een beeld te krijgen van de schade.