Zes doden door Irma op Franse deel van Sint-Maarten

Foto: ANP

Orkaan Irma heeft zeker zes levens geëist op het Franse deel van het eiland Sint-Maarten. Dat melden de zender Franceinfo. Over slachtoffers in het Nederlandse deel is nog niets bekend.

Door de orkaan is Sint-Maarten zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Het telefoonverkeer ligt plat. Militairen vliegen met een helikopter boven het rampgebied om een beeld te krijgen van de schade.