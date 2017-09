NK Padel deze week in Rotterdam

NK Padel

Rotterdam is deze week de gastheer van de eerste officiële Nederlands Kampioenschappen Padel. Meer dan tachtig koppels strijden voor de eerste nationale titel, die zondag in de finale behaald kan worden. Bij tennisvereniging Victoria in Kralingen liggen sinds vorig jaar drie banen van deze nieuwe sport.

Padel is een mix tussen tennis en squash. Het racket is geïnspireerd op die van het beachtennis. Aangezien er een open inschrijving was, was het voor veel koppels nog even oefenen op de baan van kort kunstgras. Organisator Pim van Zuilekom hoopt dat dit NK een boost kan geven aan de populariteit van de sport. Geïnteresseerden kunnen iedere maandag en donderdag van 18:00 tot 19:00 een uurtje komen proefspelen bij Victoria.