Geen V&D, maar Hudson's Bay

In het centrum van Rotterdam is donderdagochtend een filiaal van Hudson's Bay geopend. Het Canadese warenhuisconcern heeft z'n intrek genomen in het voormalige pand van V&D.

"We hebben het gebouw volledig gestript", zegt manager Jacco van der Steen van Hudson's Bay. "Mensen die hier komen winkelen, kennen het niet meer terug." Hudson's Bay mikt vooral op klanten die verzot zijn op duurdere merken als Tommy Hilfiger en Ralph Lauren. Een hoger segment dan het voormalige V&D-publiek dus. Van der Steen: "We verkopen een combinatie van bekende- en opkomende merken. Ook hebben we lokale Nederlandse merken, zoals sieraden van een Rotterdams label." Hudson's Bay overwoog al een tijd om voet op Nederlandse bodem te zetten. Die plannen kwamen in een stroomversnelling toen V&D failliet ging en overal in Nederland grote winkelpanden vrijkwamen. De komende tijd gaan in totaal vijftien filialen van Hudson's Bay open.