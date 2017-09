Van Duinen weer op trainingsveld

Mike van Duinen heeft donderdag bij Excelsior de training hervat. De aanvaller staat al een aantal weken geblesseerd aan de kant en is onlangs geopereerd. Er is een cyste verwijderd uit zijn knie.

Van Duinen ontbrak door de blessure in de drie competitie-duels die Excelsior tot nu toe speelde. Vorig seizoen overkwam hem hetzelfde toen hij met een heupblessure aan zijn dienstverband in Kralingen begon.

De spits hoopt dat hij over twee weken zijn rentree kan maken in het eerste elftal van Excelsior.

Elbers

Overigens zal Stanley Elbers zaterdag ook het duel met Vitesse missen. De aanvaller heeft een knieblessure. Excelsior-Vitesse begint zaterdag om 20.45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint in verband met Heracles-Feyenoord al om 18.00 uur.