Kunstcentrum Witte de With mag 'foute zeeheld' uit naam schrappen

Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de With gaat de naam veranderen. Het centrum, in de gelijknamige straat, wil af van de verwijzing naar de in hun ogen 'foute' zeeheld Witte Corneliszoon de With.

In de zomer beklaagde een groep kunstenaars zich in een open brief over de naam van het centrum. Volgens hen was De With, die vlootvoogd was bij de VOC, vertegenwoordiger van gewelddadig kolonialisme.

De Raad van Toezicht van het centrum gaat daarin mee. De raad heeft unaniem besloten de naam te veranderen. ''In het licht van recente nationale en globale ontwikkelingen zijn we tot de conclusie gekomen dat de verwijzing naar Witte Corneliszoon de With in onze naam en de implicaties daarvan in conflict zijn met de waarden waar wij als instituut voor hedendaagse kunst en cultuur voor staan,'' zegt voorzitter Kees Weeda.

De With deed in de zeventiende eeuw namens de Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie mee aan enkele gewelddadige expedities.

De titel van het centrum verandert begin volgend jaar. Een nieuwe naam is nog niet bekend.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam kondigt op Twitter raadsvragen aan over de kwestie.