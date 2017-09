Advocaat half jaar geschorst na brandstichting

Advocaat Derk van den E. (45) uit Rotterdam mag een half jaar zijn beroep niet uitoefenen. Hij krijgt de straf voor het in brand steken van een vakantiehuis in Italië. Dat heeft de raad van discipline van het resort Den Haag beslist.

In juni 2015 logeerde Van den E. bij een man en vrouw in Toscane. Op een avond was hij met hen uit eten geweest in een pizzeria en had daarbij flink wat alcohol achterover geslagen.

Van den E. ging uit zijn dak toen de man en de vrouw in bed lagen. Zij werden wakker van een heftige rooklucht. De strafpleiter had zeven stoelen in de open haard gesmeten, plus een tas met autosleutels, rijbewijs en bankkaarten, een hamer, een theepot en een dure bikini.

De raad van discipline vindt dat Van den E. tuchtrechterlijk verwijtbaar heeft gehandeld, ook al ligt de zaak in de privé-sfeer.

Ontslag op staande voet

Door de brandstichting raakte de advocaat eerder al zijn baan bij een advocatenkantoor kwijt. Hij werd op staande voet ontslagen. Zijn werkgever verklaarde dat Van den E. zich door zijn problematische drugs- en alcoholconsumptie vaker had misdragen.

Eind 2013 was Van den E. veroordeeld voor mishandeling van een taxichauffeur, het beledigen van agenten en het bezit van cocaïne. Hij kreeg toen een werkstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Half juli dit jaar werd Van den E. opgepakt voor het mishandelen van een ex-vriendin. Na zijn arrestatie kwam hij op vrije voeten. Hij zou zich op 21 juli zelf melden op het politiebureau. Toen hij niet kwam opdagen, spoorde de politie hem op en ging de advocaat de cel in.