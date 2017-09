Politie zet Dordtse achtervolger in de cel

Foto: Roald Sekeris

Een 30-jarige man uit Dordrecht is opgepakt, omdat hij woensdag in de Dordtse wijk Krispijn een vrouw in een auto heeft achtervolgd en daarna opzettelijk heeft aangereden.

Tussen 14.00 en 14.10 uur koerste hij in zijn witte busje door heel Krispijn achter de vrouw aan. De rit eindigde in de P.A. Genestetstraat. De vrouw, die met twee kinderen in de auto zat, zei dat ze zich erg bedreigd voelde. Of de man en de vrouw elkaar kenden is nog onbekend. De man zit nog vast. De vrouw heeft aangifte gedaan.