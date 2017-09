JA Deeldelixer poëtentaat- hardginmix in de maak

Rotterdammer Jules Antonius Deelder Erasmianus is 's werelds eerste dichter/schrijver die een eigen hardgin in da mix aan het gooien is.

Dat doet ie samen met master-distiller Jaco van der Leun in het majestueuze Schiedamse distilleerders-pand van het uit 1772 stammende Loopuyt-merk. Op aanraden van dandy Deelder wordt het een straffe elixer met typische Spartaanse afdronk, waar naast absynth-alsemkruiden, alruinmandrake zaadlozings-excremimentie- galgekruid en dungesneden leer-extracties van de Goliath-voetbalschoenen van Bok de Korver, Tonny van Ede en Tinus Bosselaar plus het handschoenzweet van Bep van Klaveren verwerkt zijn. Onze vloggert Jack F Kerklaan volgt onderhavig unieke JADeeldelixerprocesgang nauwgezet tot op de draadnaad