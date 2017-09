Raar Sheabeen/ SpeakEasy-Alpenzuipkruisertje

En zo stoot uwer vloggert inenen op een op wel heel vreemde caravanderiderald'illegalerie.Nu in de vorm van een ingenieus herverbouwd Alpenzuipkruisertje dat voor al uw festigevalbezoek of anderszins rustiek gargantiaans drink-, schrans- en roesuitslaapgelag onderaan de bergvoet of desnoods bij de top kan worden uitgepakt want makkelijk in-, op- en opengeklapt!

Gaat u mee voor 'n nadere inspectie in de randomise met uwer eigeste toetertjes-, en belletjestoe-, om-, aanzitvloggert Jfk