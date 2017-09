Lichtgevoelige etsen van Rembrandt even uit de opslag

Museum Boijmans Van Beuningen toont voor het eerst enkele etsen van Rembrandt van Rijn. De prenten komen uit de eigen collectie, maar zijn te lichtgevoelig om op te nemen in de permanente tentoonstelling.

"Deze kunstwerken zullen ooit verloren gaan, dat is niet te stoppen", vertelt Peter van der Coelen, conservator bij het Boijmans. "Dat heb je met kunst op papier. "Na de expositie moeten de etsen weer voor enkele jaren de opslag in. Zo blijft de schade tot een minimum beperkt."

Topstukken

In de tentoonstelling 'Virtuositeit en verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit eigen collectie' laat het museum 60 van de 200 etsen uit de collectie zien. "Etsen zijn minder zeldzaam dan tekeningen, doordat er meer dan één gedrukt kon worden", zegt Van der Coelen.

"Dat neemt niet weg dat sommigen erg zeldzaam zijn. De allereerste ets van Rembrandt hangt er bijvoorbeeld tussen. Net als de honderdguldenprent., Daarvoor kreeg hij dus inderdaad 100 gulden. Etsen van Rubens gingen weg voor drie of vijf gulden per stuk."

Leerproces

In de schilderkunst had Rembrandt een leermeester, maar het etswerk heeft hij zichzelf moeten aanleren. Van der Coelen: "Hij bleef proberen en experimenteren. Rembrandt heeft deze kunst geperfectioneerd. De eerste ets van hem is duidelijk minder knap, minder verfijnd dan zijn latere werken. Die ontwikkeling is terug te zien in de tentoonstelling."