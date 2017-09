Wegloper Popov wacht op parkeerplaats Kralingse Bos

Popov had de parkeerplaats opgezocht waar zijn baas altijd naar toe rijdt voor een wandeling met de roedel

De spoorloos verdwenen hond Popov is weer terecht. Hij dook op bij een parkeerplaats in het Rotterdamse Kralingse Bos. Dat is de plek waar zijn eigenaar altijd zijn auto neerzet voor een wandeling met zijn roedel.

Popov nam eind augustus de benen tijdens een logeerpartij in Rotterdam-Noord. Eigenaar Nick de Koning zette daarna alles op alles om hem terug te vinden. Er ging zelfs een speurhond op pad. De wegloper met de scheve voorpoot is nu weer terug bij de roedel. Die telt negen honden en bestaat grotendeels uit dieren die in Roemenië, Spanje en Rusland onder erbarmelijke omstandigheden in een asiel hebben gezeten.