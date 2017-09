Kabinet maakt vaart met betere lucht na vonnis

Het demissionair kabinet gaat haast maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit in onder meer Rotterdam. Die reactie kwam na een uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse staat meer moet doen tegen luchtvervuiling.

De zaak was aangespannen door Milieudefensie en de stichting Adem in Rotterdam tegen de Staat. Zij eisten op korte termijn maatregelen van de overheid om voor schone en gezondere lucht te zorgen.

De rechter oordeelde dat er een luchtkwaliteitsplan moet komen dat aan de regelgeving voldoet en ervoor zorgt dat alle overschrijdingen op de "kortst mogelijke termijn" zijn verdwenen. Beide organisaties kregen dus gelijk van de rechtbank en reageerden erg blij.

"Maar eigenlijk is het bizar dat we via de rechter de Staat moeten dwingen zich aan de wet te houden'', vond Milieudefensie ook.

Na het vonnis zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu): "Schone lucht is van levensbelang. Daarom gaan we onze inzet samen met de regio’s waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken.''