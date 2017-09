40-jarige man uit Brielle opgepakt voor moord Caroline van Toledo

br1725_toledo03 br1725_toledo05 br1725_toledo02 br1725_toledo01

De moord op Caroline van Toledo schokt in 2005 Oostvoorne en omgeving. Op 3 september van dat jaar brandt haar huis af. Haar auto wordt diezelfde nacht teruggevonden in recreatiegebied Kruininger Gors. De auto is uitgebrand. In de kofferbak ligt het stoffelijk overschot van Caroline.Deze zomer heeft de politie een 40-jarige man uit Brielle opgepakt. Een tweede man wordt nog gezocht.