Brandweer ontdekt defect veiligheidssysteem in Ketheltunnel

De brandweer heeft bij oefeningen in de Ketheltunnel een technisch defect ontdekt aan de brandveiligheidsinstallatie. Een camerasysteem in de tunnel functioneert niet goed.

Ruim honderd brandweerlieden deden de afgelopen drie avonden oefeningen in de nieuwe tunnel in de A4 bij Schiedam.

Rijkswaterstaat gaf daarvoor toestemming nadat uit onderzoek bleek dat het beton van de tunnel mogelijk minder brandwerend is bij een extreem grote brand. De dienst gaf toen ook al opdracht om de tunnel 'met verhoogde aandacht' in de gaten te houden. Ook worden bij een vrachtwagenbrand in de tunnel de sportvelden op het tunneldak ontruimd.

Brandweerlieden hebben onder meer de blusinstallaties getest in de tunnel. Ook is bekeken hoe snel wagens van de korpsen Vlaardingen, Schiedam en Hoogvliet bij een brand in de tunnel kunnen zijn.

Bij de ingangen van de tunnel staan gele kastjes met daarin een telefoon en beeldscherm. Daarmee kan contact worden opgenomen met de meldkamer van Rijkswaterstaat die de snelwegcamera's bedient.

Brandweerlieden moeten die beelden bij de tunnel ook kunnen terugspoelen, maar dat systeem bleek niet goed te werken. In overleg met Rijkswaterstaat gaat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het probleem zo snel mogelijk verhelpen.