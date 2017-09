VIDEO: Rotterdamse studente belt met vader op Sint-Maarten

Na tientallen pogingen lukte het de Rotterdamse studente Heidy donderdag voor het eerst haar vader op het zwaar getroffen Sint-Maarten aan de telefoon te krijgen.

"Ze zijn veilig", vertelt Heidy met tranen in haar ogen. "Nat geregend, maar veilig en dat is het belangrijkste. Volgens mijn vader is mijn broertje nog steeds bang. Hij is ontzettend onder de indruk, want hij is nog erg klein."

Afleiding



Heidy kwam een aantal jaar geleden vanuit Sint-Maarten naar Rotterdam om hier te studeren. Ondanks de situatie op Sint-Maarten ging ze donderdag gewoon naar colleges van de Hogeschool InHolland.

"Ik dacht dat school me wat afleiding zou bezorgen, maar ik kon me totaal niet focussen."

De gemeenschap van Sint-Maarten in Rotterdam is volgens Heidy bijzonder hecht. "We staan continue met elkaar in contact op updates te geven."

Veilig

"Ik ga nu andere nummers van vrienden naar mijn vader sturen", vervolgt Heidy. "Wellicht kan hij wel met ze in contact komen om te checken of ze veilig zijn."

Er was donderdagmiddag nog steeds niets bekend over mogelijke slachtoffers op het Nederlandse deel Sint-Maarten, nadat het eiland woensdag werd getroffen door orkaan Irma. Op het Franse deel zijn zeker vier doden gevallen.