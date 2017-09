Twijfels over sloop houten nieuwbouw Open Venster

Het houten skelet van het gebouw

De houten nieuwbouw van de basisschool Open Venster in de Rotterdamse wijk Lombardijen wordt misschien niet gesloopt. In de gemeenteraad gaan er stemmen op om nog eens goed te kijken of het gebouw toch afgemaakt kan worden.

De ontwerper van het houten schoolgebouw, SPEE Architecten, heeft donderdagochtend een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin zegt hij dat de bouw nog steeds door andere aannemers afgemaakt kan worden. Dat zou ook goedkoper zijn dan de gemeente voorstelt. Woensdagochtend werd bekend dat de gemeente wil stoppen met de 15 miljoen euro kostende nieuwbouw. De eerste aannemer had veel problemen met de experimentele houtconstructie en hield ermee op. Een volgende bouwer ging failliet. Het plan is nu om opnieuw te beginnen met een gewoon stenen schoolgebouw voor Open Venster. Volgens VVD-raadslid Jan-Willem Verheij zou het zonde zijn om wat er nu staat niet alsnog af te maken. Zijn PvdA-collega Leo de Bruijn wil eerst precies uitgezocht hebben wat het allemaal het gaat kosten en hoe lang het gaat duren.