'Dordtse groothandel B&S denkt na over beursgang'

Groothandels- en distributiebedrijf B&S in Dordrecht denkt na over een beursgang in Amsterdam. Dat meldt persbureau Bloomberg op gezag van bronnen die betrokken zijn bij dat proces. De waarde van het bedrijf zou worden geschat op zo'n 2 miljard euro.

B&S heeft naar verluidt een groep banken ingeschakeld, waaronder ABN AMRO, ING en Rabobank, om mee te werken aan de beursgang. De opbrengst zou boven de 500 miljoen euro kunnen komen te liggen. Een besluit is evenwel nog niet genomen en de plannen kunnen nog veranderen, aldus Bloomberg.

De wortels van B&S, dat overigens geen commentaar wilde geven, gaan terug tot 1872. Het bedrijf levert een breed assortiment aan consumentenartikelen, zoals voedingsmiddelen, dranken, tabak, cosmetica en elektronica. Klanten zijn bijvoorbeeld cruise- en luchtvaartmaatschappijen en winkels op vliegvelden.

De omzet steeg in 2016 met ruim 7 procent naar circa 1,4 miljard euro. Daarvan werd ruim een vijfde in Nederland behaald. Het bedrijfsresultaat nam met 12 procent toe tot 93 miljoen euro. B&S had volgens het eigen jaarverslag vorig jaar zo'n 1400 mensen in dienst.

B&S is het derde Nederlandse bedrijf in korte tijd dat in verband wordt gebracht met een beursgang in Amsterdam. Eerder lieten autoleasebedrijf LeasePlan en de Haagse bank NIBC al weten die stap te overwegen.