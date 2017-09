'Aboutaleb moet haast maken met proef flexibele horecasluitingstijden'

Nog dit jaar komt er een plan voor een proef met flexibele horecasluitingstijden rond de Binnenweg in Rotterdam. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag toegezegd in de Rotterdamse gemeenteraad.

Al in het voorjaar tijdens een speciaal horecadebat had Aboutaleb gezegd dat hij zo'n proef zou willen onderzoeken. Een meerderheid in de raad liet donderdag duidelijk blijken dat er haast met het plan moet worden gemaakt.

Nu sluiten alle horecazaken in de stad op hetzelfde tijdstip en ontstaat er overlast doordat grote groepen cafébezoekers tegelijkertijd naar buiten komen. Door de sluitingen te spreiden hopen de partijen in de Rotterdamse gemeenteraad de overlast voor omwonenden terug te dringen.

Aboutaleb gaat de komende tijd praten met bewoners, horecazaken en de gebiedscommissie en komt daarna met een plan voor de pilot.