'Beter dan tweede, dan blijft maar één ding over'

Hockeyclub Rotterdam opent het nieuwe seizoen komende zondag thuis tegen Pinoké. Na de finaleplaats in de play-offs van vorig seizoen, door Rotterdam verloren van Kampong, zijn de verwachtingen hooggespannen. De ploeg van coach Albert Kees Manenschijn aast op de titel. "Deze ploeg wil meer. Elk jaar een beetje beter. Nou, een beetje beter dan tweede... dan blijft er maar één ding over."

Manenschijn weet tegelijkertijd dat het een hels karwei wordt om daadwerkelijk kampioen te worden met Rotterdam. "Dat wordt net zo ingewikkeld als vorig jaar. Ik denk dat zeker vijf, zes of zeven ploegen kampioen kunnen worden. De verwachtingen zijn hoger, dat is merkbaar. Wij zijn als groep ook weer iets sterker."

Rotterdam zag deze zomer zes spelers vertrekken. Adam Dixon, Harry Martin, Alastair Brogdon, Lukas Siebinga, Coen Verdoorn en Wisse Schappers. Zeven nieuwelingen zijn aan de selectie toegevoegd, waaronder een aantal jeugdspelers én aanvaller Milan van Baal van Oranje Rood. De Brabander, die twee interlands speelde voor Oranje en drie keer scoorde, is op zijn plaats in Rotterdam. "Ik ben erg goed opgevangen, terecht gekomen in een heel mooi team bij een supermooie club."

Van Baal vervolgt: "Afgelopen seizoen was voor Rotterdam een supermooi seizoen, met de verloren finale. En dan kan het alleen beter door de titel te pakken. Daar gaan we met het hele team voor. Daar hebben wij ook de kwaliteiten voor."