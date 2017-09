Bewoner Rhoon steekt met onkruidbrander bijna hele huis in brand

Het gaat steeds vaker fout met onkruidbranders. Donderdagavond was het raak in Rhoon. Daar ging aan de Prisma samen met het onkruid ook bijna een volledig huis in vlammen op.

De bewoner was met een gasbrander aan de slag gegaan om onkruid tussen de muurvoegen weg te branden, maar ook het isolatiemateriaal in de spouwmuur vatte vlam. De brandweer rukte met veel materieel uit. Brandweerlieden moesten een klein deel van de gevel slopen om in de spouw te kunnen blussen. Daarna was de brand snel uit. ''De schade valt mee. Het had veel slechter kunnen aflopen'', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ''We zien steeds vaker branden ontstaan door dit soort onkruidbranders en maakten daarom onlangs nog speciale waarschuwingspagina op Rijnmondveilig.nl. Die heeft deze bewoner kennelijk niet gelezen.''