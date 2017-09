Sjoerd Mossou en Michiel Kramer in FC Rijnmond

Sjoerd Mossou is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de journalist van het Algemeen Dagblad blikken we vooruit op het voetbalweekeinde. Na een interlandbreak komen Feyenoord, Excelsior en Sparta weer in actie in de eredivisie. Ook de Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zitten aan de desk in FC Rijnmond, met verder uiteraard presentator Etienne Verhoeff.

In de voetbaltalkshow verder een reportage over Michiel Kramer, tweede spits bij Feyenoord achter de Deen Nicolai Jorgensen. Kramer is heel openhartig over zijn situatie in de Kuip. FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.15 uur op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag. Uiteraard kunt u de uitzending ook zien via Facebook en natuurlijk Rijnmond.nl.