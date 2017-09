Op de Maasvlakte is donderdag een vrachtwagen met container gekanteld. Het ongeluk gebeurde halverwege de avond op een oprit vanaf de Coloradoweg naar de N15.

De politie weet niet of de chauffeur gewond is geraakt. Er is wel een ambulance ter plaatse gekomen.

Een berger is ingeroepen om de ravage op te ruimen en er zijn verkeersregelaars ingezet. De politiewoordvoerster gaat ervan uit dat er in de ochtendspits geen hinder meer is voor het verkeer.