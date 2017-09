Stijging hotelovernachtingen in Rotterdam

Foto: Pixabay

Ondanks de opkomst van websites als Airbnb, waarbij mensen hun eigen woonruimte verhuren, is het aantal hotelovernachtingen in Rotterdam in de eerste helft van dit jaar toegenomen.

In 2016 verbleven er 806.000 toeristen in een Rotterdamse hotelkamer in het eerste halfjaar. In de eerste zes maanden steeg dat aantal naar 883.000. Dat is een stijging van bijna tien procent. Landelijk ligt de stijging op negen procent. De groei komt vooral door buitenlandse toeristen. Het aantal Duitsers nam toe. Ook is er een stijging zichtbaar onder Britten, Fransen, Amerikanen en Italianen. Tweede

Amsterdam blijft de absolute koploper in het aantal overnachtingen. Daar ligt het aantal hotelovernachtingen bijna tien keer zo hoog. Rotterdam staat tweede op de lijst, kort daarop gevolgd door Den Haag. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die heeft geen cijfers voor Airbnb-overnachtingen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat in heel 2016 zo'n 116.000 mensen in Rotterdam gebruikt maakte van Airbnb.