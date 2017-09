Kom op bezoek bij Cataleya

Cataleya is een nieuw sieradenmerk opgericht in 2017. Prachtige gouden (14kt) sieraden, hoofdzakelijk oorbellen, voor iedere vrouw.

De sieraden zijn geïnspireerd op de elementen uit de natuur. Er worden diversen materialen uit de natuur verwerkt in de sieraden, zoals de Amethyst, parels en diamanten.

Voor iedere gelegenheid is er een passend item, van casueel tot chique, voor dagelijks gebruik, maar ook voor die ene bijzondere gelegenheid.

Laat u verrassen door de collecties van Cataleya. Vier keer per jaar komt er een nieuwe collectie uit, voor iedere seizoen een eigen uitstraling.

Breng een bezoekje aan de stand van Cataleya! Standnummer: D074.

