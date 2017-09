Hotels voller ondanks opkomst verhuursites

Het aantal hotelovernachtingen is opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de populariteit van Airbnb en soortgelijke websites waarop mensen hun eigen woonruimte verhuren, lag het aantal overnachtingen in ‘gewone’ hotels de eerste helft van 2017 9 procent hoger dan een jaar eerder.

De groei komt vooral van buitenlanders. Hotels verwelkomden de eerste zes maanden van dit jaar bijvoorbeeld 19 procent meer Duitsers. Zij vormen al jaren de grootste groep buitenlandse gasten, gevolgd door Britten, Amerikanen en Belgen. Na enkele jaren daling is het aantal Russische gasten begin dit jaar weer sterk toegenomen: 45 procent.

Amsterdam spant de kroon. De hoofdstad is goed voor ruim een derde van het totale aantal hotelovernachtingen. De groei was er ook nog iets sterker dan landelijk: het aantal overnachtingen steeg in Amsterdam met 11 procent naar bijna 7,6 miljoen in het eerste halfjaar.

Rotterdam en Den Haag staan plaats twee en drie. Daarna volgen Maastricht en Utrecht.

Het CBS heeft geen gegevens over de online platforms waarop mensen zelf hun woonruimte verhuren.