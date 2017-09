Weer auto's in brand in IJsselmonde

De beschadigde auto's op de parkeerplaats. Foto IJsselmondenieuws

Op een parkeerplaats aan de Dadeltuin in Rotterdam-IJsselmonde zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto's bij een brand beschadigd. Volgens de brandweer is er mogelijk sprake van brandstichting. De politie doet onderzoek.

Het is de tweede keer dit jaar dat er een autobrand op die plek is. In april gingen ook al twee auto's in vlammen op. Toen was er sprake van brandstichting.