'Panty inbegrepen' op het Grote Prei Event

Een panty over je hoofd, een ei heel houden en de tegenstander met een prei van je afmeppen. Maar liefst driehonderd kandidaten vinden die ingrediënten leuk genoeg om zondagmiddag in café Het Halve Maatje aan de Kleiweg mee te doen aan het Grote Prei Event.

Vrijdagmorgen verzorgden twee volwassen mannen een demonstratie in de radiostudio van RTV Rijnmond, met panty's op hun hoofd, een prei in hun handen en een ei onder de panty.

"Misschien had ik toch beter mijn bril af kunnen zetten", zegt medepresentator Niels van Hattem als zijn tegenstander, organisator en kroegbaas Henk van Veen, zijn prei als wapen in de aanslag heeft.

Strijdveld

Bij het Grote Prei Event is het de bedoeling dat alle deelnemers met een heel ei het strijdveld betreden. Aan het einde blijft er één deelnemer met een heel ei over. En hoe de eieren gesloopt moeten worden? Daar is de prei voor.

"Is er eigenlijk wel een handdoek?", vraagt Niels een minuutje later. De organisator, die als grote winnaar uit deze miniconfrontatie komt, zegt dat hem niet was gevraagd om zoiets mee te nemen.

"Het idee is afkomstig van een voetbalelftal dat ik sponsor", legt Van Veen verder uit. "Zij komen wel vaker met dit soort ludieke ideeën. Deelname kost 10 euro en dat geld gaat naar een goed doel."

Met driehonderd aanmeldingen via Facebook moet er wel voldoende geld in het laatje komen. "Maar hoeveel er komen opdagen, is natuurlijk altijd de vraag", lacht hij.

"Mensen kunnen zich vanaf 16:00 uur melden. Tien euro voor het goede doel en zolang de prei beschikbaar is. Een panty is wel bij de prijs inbegrepen."