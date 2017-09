Muller & Co Berkel lanceert eigen bode

Expansiedriftige Horeca Nederland voorzitter Rober Willemsen is naast de opkoop van het Rotterdamse muziekcafé de Pui ook zich als Muller & Co in Berkel Rodenrijs aan het profileren als heuse krantenmagnaat.

Al dan niet ziek, zwak en misselijk van allerhande nepnieuws, gemiste terrassentrofeekansen in het AdRd en/of povere kritieken in de plaatselijke pers, vond ie het de hoogste tijd, neen zelfs veel later al om een eigen positievere propapganda-bode op de markt te brengen. Gisteren was onder grote belangstelling van de Lansingerlandse goegemeente-vertegenwoordigers en andere aanwaai de officiele lancering van dit veredelde reclame-krantje. De Rotterdamse meester-bartender David Trampe kondigde in het kiel-zog hiervan trots de geboorte van zijn zelf geblende eerste Mexicaans-Nederlandse Agave Mezcal an. Uwer vloggenist Jack F Kerklaan zag, hoorde en beleefde het met z'n welbekende intensiteit en daarbij benodigde lede zintuigen emo voor u mee en aan...