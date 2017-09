Katwalk en miauw-karaoke in de Kunsthal

Je houdt van ze of je hebt er een hekel aan: katten. Maar het aantal liefhebbers van deze spinnende pluizebolletjes kent de laatste jaren een hoogtepunt. Filmpje en foto's van katten en poezen worden massaal bekeken op het internet. Maar wat maakt de kat nu zo populair en aaibaar?

Die vraag staat centraal in de expositie 'Kattenliefde. Negen levens in de kunst' in de Kunsthal die morgen open gaat. In zeven kabinetten komen de verschillende kanten van de kat naar voren, waarin vooral de liefhebber van poezenplaatjes tot zijn of haar trekken komt.

De tentoonstelling laat ook topstukken zien met kattenportretten van onder anderen Karel Appel en Picasso. Maar er zijn ook kattenfoto's van Marie Cécile Thijs.

"De kat staat voor verleiding, maar ook voor rebelsheid", zegt curator Annemarie Nycholaas. "En het is natuurlijk heel fijn om dat allemaal in je te hebben. Onbedaarlijk lui zijn, maar ook precies doen wat je zelf wil. Dat zie je in deze tentoonstelling zowel in de kunst als in de activiteiten terug.''

Activiteiten



Op de tentoonstelling kunnen bezoekers met interactieve opdrachten in de huid van hun favoriete kat kruipen. Sommige mensen kruipen liever door struikjes en heggetjes, terwijl anderen paraderen over de Katwalk. Ook is er een miauw-karaoke en wordt er een 'snelcursus niks-doen' gegeven.