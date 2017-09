Bestuurder (91) na botsing rijbewijs kwijt

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een botsing op de Langeweg in Oud-Beijerland betekende het einde van de loopbaan als autobestuurder van een 91-jarige man. De politie nam zijn rijbewijs in, een actie waarmee de familie van de oudere heer ook blij was.

De agenten die naar het voorval in de Hoeksche Waard kwamen, twijfelden aan de rijvaardigheid van de bestuurder. Toen zij de naam door het politiesysteem haalden, bleek de man bij meerdere aanrijdingen te zijn betrokken. De politie nam direct het rijbewijs in. De auto werd weggetakeld en de 91-jarige werd opgehaald door zijn familie. Volgens de politie waren zij blij dat aan de capriolen van pa een einde waren gekomen.