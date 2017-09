Meer geld Rotterdam Ribrally voor stichting Prins Bernhard jr.

Deelnemers aan de Rotterdam Ribrally hebben 54.000 euro opgebracht voor onderzoek naar Lymfeklierkanker. Dat is 10.000 meer dan vorig jaar werd opgehaald.

Tijdens het netwerk-evenement kunnen bedrijven een ribboot huren, waarin ze met hoge snelheid een tocht over de maas konden maken.

Veiling

In het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging werd ook een veiling gehouden voor het goede doel. In totaal kwamen ruim 475 mensen op het evenement af.

Het geld gaat naar de stichting Lymph & Co. Die stichting is in 2014 opgericht door prins Bernhard junior die zelf Lymfeklierkanker heeft gehad en de ziekte heeft overwonnen.

Onderzoek

De stichting financiert onderzoek dat de behandelingen van lymfeklierkanker verbetert.

Rotterdam Ribrally blijft de komende drie jaar geld ophalen voor Lymph & Co. Maar vanaf volgend jaar gaat een kwart van de opbrengst naar Rotterdamse aanvragen voor hulpmiddelen. Dat kunnen particulieren zijn, maar ook instellingen.