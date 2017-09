Dertienjarige Feyenoordfan maakt anti-pestvideo

"Waarom een ander pijn doen, voel je je dan beter? Kappen met domme acties, je zou beter moeten weten." De dertienjarige Colin van der Sanden uit Rotterdam is een offensief begonnen tegen pesten. Zijn video is inmiddels duizenden keren bekeken.

Feyenoordfan Colin publiceerde in juli dit jaar een emotionele boodschap over voetballer Abdelhak Nouri op zijn YouTube-kanaal. De video waarin Colin vertelde dat hij niet begreep dat mensen de Ajacied de ergste ziektes toewensten, ging viral: "Ik kan daar echt niet tegen. Je kunt toch iemand toch niet zo iets ergs toewensen? Kanker is een ziekte, geen scheldwoord."

Met zijn nieuwe video, 'Kijk naar jezelf', roept Colin pesters op om normaal te doen:

Kijk naar jezelf,

Ben je perfect,

Wat wil je bereiken met wat je nu zegt?

Doe eens normaal,

Stop met die haat,

Zoek je soms aandacht,

Op wie ben je nu kwaad?

Colin hoopt dat kinderen op de basisschool nog wat kunnen leren van zijn video. "Heel veel kinderen worden gepest. Ik vind dat super zielig. Op de middelbare school zijn ze toch allemaal al verpest, dus dan kan ik de kinderen op de basisschool nog aanleren dat ze niet moeten pesten."

Zijn moeder Katja is trots: "hij is zelf op het idee gekomen om het over pesten te hebben. Hij heeft zijn hart op de goede plek zitten. Of dat door ons komt weet ik niet, maar dit zit er denk ik al in vanaf de geboorte."