Oudste manege van de regio opent deuren tijdens lustrum

De Rotterdamsche Manege in het Kralingse Bos viert deze maand haar 180ste verjaardag. De manege is de oudste en grootste uit onze regio en opent dit weekeinde de deuren.

Arjen Smallegange geeft nu alvast even een rondleiding door de stallen en geeft meteen een korte geschiedenisles. "We zitten nu aan de rand van de stad", zo legt de voorzitter van de jockeyclub Rotterdam uit. "Net als bij het begin van de manege, 180 jaar geleden"

Toen lag de eerste manege op de hoek van de Tuindersstraat en de Binnenweg. Nu is dat het centrum, maar bijna twee eeuwen geleden was dat nog niet het geval.

"Er ging een periode aan vooraf dat er geen manege was in Rotterdam", gaat Smallegange verder. "Een aantal vooraanstaande Rotterdammers heeft toen de koppen bij elkaar gestoken. Vervolgens werd de manege geopend."

Honderd jaar later moet de manege verhuizen naar het Kralingse Bos, omdat de ruimte in de stad nodig is om woningen te bouwen. Smallegange: "En dat is deze maand 80 jaar geleden. Eigenlijk hebben we dus een dubbel lustrum deze maand."

Stallen

"En hier is de oude stal", gaat Smallegange verder. "Op deze plek is het begonnen. Van een kleine manege zijn we uitgegroeid tot een megabedrijf."

''Want er gaan miljoenen om in de paardensport. Er zijn negentig paarden in de stallen van de manege. Daarvan zijn er dertig van de manege zelf en zijn er zestig van particulieren."

Hoeveel die paarden waard zijn? Miljoenen? "Ik durf het eigenlijk niet te zeggen en dat doe ik ook gewoon niet", glimlacht Smallegange. "Maar het is voor de meeste mensen vooral ook een emotioneel kapitaal. Het is bijna hun huisdier.''

Verderop staat een prijzenkast, die in zijn eentje al de titel 'monument' verdient. De kast wordt met tape bijeen gehouden, maar huist wel een paar pareltjes van de manege. Smallagange: "Veel van de prijzen die hier staan zijn gewonnen door de bekende ruiter Jaap Rijks en zijn paard Master. Dit is letterlijk de historie van onze manege.''

Open Monumentendag

Smallegange laat de nieuwe binnenmanege zien. Die is onlangs compleet verbouwd. Er moeten nog wat lampen worden vernieuwd en de binten moeten nog worden geschilderd, maar verder ziet de hal er weer perfect uit.

Tijdens de festiviteiten, die worden gecombineerd met de Open Monumentendag, is er dit weekeinde veel te zien. Smallegange wijst op het NK Traditioneel Gerij. Klassieke rijtuigen maken vanaf 11.00 uur een rijtocht naar het Hoge- en het Lage Bergsche Bos. Daar worden de rijtuigen gejureerd.