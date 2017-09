'Drugsbendes wijken uit van Rotterdam naar Antwerpen'

Nederlandse drugsbendes wijken uit naar Antwerpen om cocaïne Europa binnen te smokkelen. In Rotterdam wordt er strenger gecontroleerd. De Belgische autoriteiten hebben nu een offensief aangekondigd.

"Drugscriminelen bij ons in Antwerpen werken zich met drugsgeld op in de 'legale' bovenwereld", zegt de Belgische politie. "Het is niet uit te sluiten dat ze stilaan verschillende strategische sectoren infiltreren. Onder andere bij politie, douane, justitie en de bedrijfswereld." Ook is er een stijging zichtbaar in het aantal afrekeningen in het drugscircuit.

Vorig jaar werd bijna dertig ton coke onderschept in de Antwerpse haven. Dat is zes keer zoveel in vergelijking met 2013. De teller voor dit jaar staat op 13.000 kilo en daarnaast is in Zuid-Amerika bijna twintig ton cocaïne met bestemming Antwerpen in beslag genomen.

In Rotterdam werd in het afgelopen jaar dertien ton cocaïne onderschept.