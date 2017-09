Bezoekers niet uitgesproken voor of tegen Witte de With

"Ik vind het eigenlijk spijkers op laag water zoeken", zegt een van de bezoekers van Kunstcentrum Witte de With in Rotterdam. Niet iedereen vindt het een goed idee dat het kunstcentrum de naam veranderd, vanwege de achtergrond van de 'foute zeeheld'. Maar deze tegenstanders lijken in de minderheid.

De Raad van Toezicht besloot deze week de naam van het kunstcentrum te veranderen. Eerder hadden kunstenaars in een brief gevraagd om een naamsverandering omdat De With een 'vertegenwoordiger van gewelddadig kolonialisme' zou zijn.

"Toch zou ik het niet doen", zegt een mannelijke bezoeker. "Die naam is ook de identiteit van het kunstcentrum. Daarnaast denk ik dat veel mensen, net als ik, hebben moeten opzoeken wie meneer De With eigenlijk was."

Een jonge bezoeker uit Noord-Holland is een stuk positiever. "Ik vind het wel goed eigenlijk", zegt ze. "Hij heeft veel nare dingen gedaan. Ik kom zelf uit Hoorn. Daar speelt zo'n zaak ook (rondom Jan Pietersz. Coen). Er staat een beeld en er is een plein naar hem vernoemd. Maar hij heeft ook nare dingen gedaan en allemaal mensen vermoord".

Een Amerikaanse bezoeker van het kunstcentrum is niet verbaasd over de naamsverandering. "Het is een deel van de beweging die gaande is in de westerse wereld. Ik denk dat het misschien al langer geleden had moeten gebeuren. Ik hoop voor onze kinderen dat ze nu beter snappen hoe onze geschiedenis eruit ziet. Het zou fout zijn als je deze dingen gaat herdenken."