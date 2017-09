Rotterdamse politie vindt gestolen fietsen terug bij fietswinkels

Bij meerdere fietsenwinkels in Rotterdam zijn honderden mogelijk verdachte fietsen gevonden. Sommige bleken gestolen, van andere kan dat nog niet met zekerheid worden gezegd. De betrokken winkeliers en handelaren hebben een waarschuwing gekregen.

De politie bekeek deze week de voorraden van allerlei winkels en ontdekte daar veel fietsen die niet in de boekhouding stonden. Ook ontdekte de politie bij een fietsenwinkel drie fietsen die als gestolen stonden geregistreerd. De fietsen zijn in beslag genomen.

In de kelder van deze winkel stonden ook nog 46 fietsen die waren overgespoten, waardoor het framenummer niet meer leesbaar was. De politie onderzoekt nog of de fietsen zijn gestolen.

13.000 aangiftes

De actie van de politie is ingegeven door het aantal aangiften in Rotterdam. Afgelopen jaar is meer dan dertien duizend keer melding gedaan van diefstal van een (brom)fiets.