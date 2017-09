Boëtius: 'Geloof dat wij mooie dingen kunnen laten zien'

Jean-Paul Boëtius

Zes wedstrijden in september, zeven duels in 23 dagen. Feyenoord kan aan de bak. "We kijken er met z'n allen naar uit, er zitten prachtige wedstrijden tussen," aldus Jean-Paul Boëtius, die ongetwijfeld ook doelt op de Champions League-wedstrijden tegen Manchester City en Napoli.

"Iedereen wil graag. Zoveel wedstrijden in een jaar, met wat je graag doet, voetballen. Prachtig," zegt hij. "Ik geloof dat wij mooie dingen kunnen laten zien, ook in de Champions League." Boëtius is door de fans uitgeroepen tot speler van de maand. Dat vindt de vleugelaanvaller mooi, om er wel het volgende aan toe te voegen: "Ze verwachten nog meer van mij, net als ik."