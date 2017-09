Ache: 'Laten zien dat ik er klaar voor ben'

Ragnar Ache

Ragnar Ache is inzetbaar in de komende wedstrijd tegen FC Twente. Hij deed deze week niet alle trainingen mee, maar kan zondag gewoon spelen. Of hij, na zijn goede eerdere optredens, daadwerkelijk start, wilde trainer Alex Pastoor vrijdag nog niet zeggen.

Het talent van Ache blijft niet onopgemerkt. De 19-jarige voetballer scoorde twee keer tegen NAC en was trefzeker in het oefentreffen met SV Meppen. Hij lijkt los. "Ik voel me beter, sterker, weet waar ik moet staan, op juiste moment, juiste plaats. En pik mijn doelpunten mee. Tegen Meppen en NAC heb ik laten zien dat ik er klaar voor ben." Sparta heeft deze week nog de Duitse spits Nick Proschwitz aangetrokken. Geen probleem voor Ache. "Fijn eigenlijk, ik moet me bewijzen. Maakt niet uit wie ze halen, ik moet mijn best doen om uiteindelijk te spelen."