Blijdorp verwelkomt baby-aapje

Diergaarde Blijdorp heeft sinds dinsdag een nieuwe bewoonster. In het bijzijn van bezoekers gaf moeder Esperanza geboorte aan het aapje Evita, een witkruinmangabey vrouwtje. Toen de bezoekers het zagen gebeuren, lichtten zij direct de dierenverzorger in.

"Iemand kwam naar me toe en vertelde dat ze net een geboorte hadden gezien," zo vertelt dierenverzorger Melle van Iperen. "Ik vroeg gelijk of ze het hadden gefilmd, want vaak krijgen we zo'n geboorte niet te zien." Tot teleurstelling van de dierenverzorger had de bezoeker daar niet aan gedacht.

Binnen deze apensoort heerst een sterk groepsgevoel. "Deze apen worden als groep erg stil als er een bevalling op handen is." Hierdoor had Van Iperen al een vermoeden dat de baby snel zou komen.

Evita is nu drie dagen oud en maakt het samen met haar moeder Esperanza erg goed. "Ook binnen de groep heerst een goede sfeer," zegt Van Iperen. "Ze zijn erg nieuwsgierig en houden de baby veel in de gaten. Dat is een goed teken."

Evita is samen met de anderen te bewonderen in het mensapenverblijf van Diergaarde Blijdorp.