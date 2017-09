Gemeente Rotterdam verklaart Buxusmot de oorlog

Rotterdam neemt maatregelen om te voorkomen dat de buxusmot voet aan de grond krijgt in de stadsparken. Volgens de gemeente wordt het vraatzuchtige insect in steeds meer tuinen in de stad gevonden. De gemeente waarschuwt dat aangevreten buxushagen niet bij het gft-afval mogen.

De buxusmot werd eind maart voor het eerst gesignaleerd. Dat was in Zuid-Limburg. Door de zachte winter en het vroeger voorjaar werd al verwacht dat het beestje zich verder over het land zou verspreiden.

Buxusmotten, en dan vooral de rupsen ervan, richten veel schade aan in tuinen. Ze storten zich vol overgave op de buxus en als ze met genoeg zijn, blijft er niets meer over dan een kaalgevreten struik met dode blaadjes, kale takken, bladskeletten en spinsel.

Ze vreten de Rotterdamse tuinen in enkele dagen tijd compleet weg Gemeente Rotterdam

De vlinders verschijnen doorgaans in de maanden april en mei. Maar het insect kan zich meerdere keren per jaar voortplanten. "De rupsen die gesignaleerd zijn in verschillende Rotterdamse tuinen vreten de bladeren in enkele dagen tijd compleet weg", schrijft de gemeente Rotterdam vrijdag.

Gemeentetuinen

Om te voorkomen dat de buxusmot ook voet aan de grond krijgt in de gemeentetuinen, neemt de gemeente nu maatregelen. De buxushagen in de tuin van het stadhuis, in Schoonoord en in de Oudhollandse tuin in het park bij de Euromast worden de komende tijd behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel.

Niet bij het gft

Bewoners die aangevreten buxushagen of takken uit hun tuin halen, worden verzocht om die niet bij het gft-afval te gooien. "​Het gft-afval wordt gecomposteerd en de buxusmot kan in verpopte vorm het composteerproces overleven." Het advies luidt om de takken en hagen in afgesloten vuilniszakken te doen en als restafval weg te brengen naar een milieupark van de gemeente.