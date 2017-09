Diks: 'Ik moet er nu staan, dat weet ik'

Kevin Diks kijkt uit naar de drukke periode met Feyenoord. Ook omdat hij, na wat mindere openingsweken, in de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II (5-0) goed speelde. "Dat ging lekker. Ik moet er nu staan, dat weet ik, dat moet ik ook gaan doen."

Zes wedstrijden in september, zeven in ruim drie weken. Tegen Heracles Almelo zaterdag, maar later ook tegen bijvoorbeeld Manchester City, PSV en Napoli. "Een drukke periode. Je moet rust pakken wanneer het kan, en er staan wanneer je er moet staan."

Zaterdag eerst Heracles in Almelo, op kunstgras. "Een lastige ploeg, Ajax verliest daar gewoon. Het is lastig om daar te spelen. Als wij op ons best zijn, kunnen wij een goed resultaat halen."