Surinaamse politie arresteert verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam

De Zevenkampse Ring vlak na de fatale schietpartij Het slachtoffer Zoran Medak

In Suriname is donderdag een 26-jarige Rotterdammer opgepakt die mogelijk betrokken was bij de schietpartij waarbij Zoran Medak om het leven kwam. De man is de vierde verdachte in deze zaak.

De 54-jarige Zoran Medak werd begin oktober 2015 dodelijk getroffen in het trappenhuis van de portiekwoning van zijn zus aan de Zevenkampse Ring. Aanleiding voor de schietpartij was een drugsruzie waar het slachtoffer niets mee te maken had. Medak kwam op hulpgeroep af en werd dodelijk getroffen toen hij de portiektrap op rende. Hij overleed ter plaatse. Eerder werden al drie verdachten aangehouden. Twee van hen kregen in maart van dit jaar acht jaar cel van de rechter . De derde moest een maand de cel in voor het bezit van munitie en xtc-pillen. De Rotterdammer die nu is opgepakt, vluchtte kort na de schietpartij naar Suriname. Hij heeft zich daar al die tijd schuilgehouden. Nederland vraagt om de uitlevering van de verdachte.