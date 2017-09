Kramer: 'Ik ben dit jaar beter, omdat het in m'n hoofd goed zit'

Michiel Kramer zit met een ander gevoel op de bank dan vorig jaar. Waar hij destijds nog wel eens zijn kont tegen de krib gooide, lijkt hij zijn rol achter Nicolai Jörgensen te accepteren. "Dit jaar is het iets makkelijker, omdat je nu gelijk weet waar je aan toe bent", aldus Kramer.

Kramer gaat goed om met zijn collega-spits uit Denemarken. Het is geen schande om tweede keus te zijn achter de topscorer van de eredivisie, maar schikken in een reserverol doet Kramer niet. "Je weet wat er nu speelt. Hij is eerste spits en ik moet zorgen dat hij scherp blijft. Ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken. En dit jaar ben ik nog beter. Omdat het in m'n hoofd goed zit."

In de zomer was er veel belangstelling voor Kramer. Onder andere van FC Utrecht en van veel buitenlandse clubs. Maar er zat geen geschikte club tussen en naar een andere Nederlandse club wil Kramer sowieso niet.

Bekijk hier boven de reportage in FC Rijnmond over Michiel Kramer.