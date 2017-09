Rotterdammers zamelen in voor slachtoffers Sint Maarten

De ravage op Sint Maarten na orkaan Irma. Foto: ministerie van Defensie

Vrijdag is in Rotterdam een grote actie opgestart voor Sint Maarten. Aanleiding is de orkaan Irma die afgelopen woensdag over het eiland raasde. Met de actie ‘Make St Maarten great again’ wil een groep Rotterdammers steun betuigen aan de getroffen bewoners op het Bovenwindse eiland.

‘’Het doel van de actie is om zoveel mogelijk producten in te zamelen zoals eten, drinken, levensmiddelen, zaklampen, batterijen, dozen etc’’, schrijft de groep. Ook kan er geld worden gedoneerd. Daarmee wil de groep zelf spullen inkopen. Ondanks gebrekkige communicatie met Sint Maarten willen de initiatiefnemers van de actie nu vast inzamelen voor de slachtoffers, zodat ze direct in actie kunnen komen als er weer contact mogelijk is. Mensen die willen doneren of spullen willen afgeven, kunnen het hele weekend terecht bij de AAA Gallery op de Zaagmolenkade 124 in Rotterdam. Dit kan tussen tien uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds. De initiatiefnemers hebben ook een facebookgroep opgericht voor mensen die de actie willen volgen en voor mensen die familie of kennissen hebben op Sint Maarten.