Rijnmond Staat Stil en het Socialisme

Ze bestaan nog: mensen die geloven in de leer van de oude Karl Marx. Jeroen van der Starre is 31 jaar. Groeide op in Rotterdam Vreewijk en werd gegrepen door het idealisme van marxisme en socialisme.

Van der Starre is hoofdredacteur van het maandblad De Socialist . Daar kan hij zijn ei kwijt. Sterker: meerdere eieren. Want het zijn barre tijden, zegt hij: Nederland wordt steeds rechtser.

Thierry Baudet krijgt van hem het etiket ' bruine Renaissance ' opgeplakt: "Zijn complot dat het witte volk wordt bedreigd door moslims of door links, is rechtstreeks van de nazi's afgekeken. Zijn volgelingen schuwen de bedreigingen niet. Kijk naar wat er met Anne-Fleur Dekker is gebeurd."

En in Charlottesville in de VS marcheerden de fascisten alweer door de straten, met hun hakenkruisen en fakkels.

Antifa

Maar zijn de anti-fascisten, de Antifa's, met hun militante outfits en gedragingen niet net zo erg? En heeft het socialisme niet voor heel veel ellende gezorgd?

Over het internationaal socialisme: "Ik ben een Trotskist. Stalin en Mao gaven een hele andere en verkeerde invulling aan het Marxisme. Daar heb ik niet veel mee."

Defensief

Over de Antifa's: "Sommigen zijn misschien wat militant, maar dat is defensief. Ik heb mij geërgerd aan de berichtgeving over Charlottesville: alsof het geweld van links net zo erg was. Terwijl zij reageerden op de sterk bewapende fascisten."

Internationale Socialisten als Jeroen van der Starre verstoren regelmatig bijeenkomsten van het Forum voor Democratie. Is dat geen vorm van intolerantie? "Je moet hem niet het spreken beletten. Maar je moet je wel afvragen of je sommige bewegingen een platform moet geven."

Rechtse wind

Volgens de Rotterdamse marxist is sprake van een 'rechtse wind'. Maar er gloort een andere toekomst. "In de VS zie je al dat na Charlottesville de tegendemonstraties steeds groter worden."

In deze Rijnmond Staat Stil: Paul Verspeek in gesprek met Jeroen van der Starre. Met als centrale vraag: leidt idealisme niet altijd tot intolerantie en wordt dan de stap naar geweld niet kleiner?