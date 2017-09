Lange files en wateroverlast door kletsnatte vrijdag

De aanhoudende regen heeft vrijdag gezorgd voor veel vertragingen in het verkeer. Talloze auto's klapten op elkaar en wegen kwamen blank te staan.

Het was de eerste spits met herfstachtig weer en direct werd er volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) een nieuw record neergezet; vandaag was de drukste vrijdagmiddag van het jaar. In de namiddag stond op de snelwegen ruim 350 kilometer file. In de Rijnmondregio stond het verkeer op de N-wegen en snelwegen rond 17.30 uur over zo'n 130 kilometer stil.

Regen

Zware regenval was de voornaamste boosdoener. Door het overtollige water kwam onder meer de verbindingsweg van de A20 richting de A13 blank te staan met de nodige vertraging tot gevolg.

Volgens weerman Ed Aldus was er rond 16.30 uur in Heinenoord al 32,6 mm regen gevallen. Ook elders in de regio stortte het en er zit volgens Ed Aldus nog veel meer regen aan te komen.

Ongelukken

Daarnaast waren er veel ongelukken, al dan niet door het slechte weer. Aan het einde van vrijdagmiddag stond de teller in heel Nederland volgens de VID op 108 aanrijdingen.

Zo klapten in de Beneluxtunnel bij twee aanrijdingen in totaal negen auto's op elkaar klapten. Veel automobilisten kwamen in de problemen door aquaplaning en door water op de weg.

Rond Dordrecht kwam het verkeer hopeloos vast te staan op de A16. Doordat bij Hendrik-Ido-Ambacht iemand onwel was geworden en medische hulp nodig had, was de vertraging daar nog groter.

Op de A15 liep weer vast ten zuiden van de Rotterdam. Door een storing werd de Botlektunnel enige tijd afgesloten.

Lange avondspits

De avondspits was rond 19.30 over zijn hoogtepunt heen, maar toch stonden ook toen nog files door ongelukken. In onze regio werden aanrijdingen gemeld op de A15 (ter hoogte van Sliedrecht), de A16, (tussen Ridderkerk en Terbregseplein), de A27 (bij Hoogblokland) en de A29.